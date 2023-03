Bleicheröder Schützengilde nimmt kostenlos Holz für Osterfeuer an

Bleicherode. Damit das Osterfeuer in Bleicherode kräftig lodern kann, wird viel Holz benötigt. Wann die Annahme ist und welches Holz nicht angenommen werden kann:

Die Schützengilde 1896 Bleicherode möchte auch in diesem Jahr wieder das Osterfeuer im Heerweg durchführen. Damit dieses am 8. April kräftig lodern kann, ermöglicht die Gilde eine kostenlose Holzannahme am Schützenplatz. Am 25. März und am 1. April wird das Holz jeweils von 10 bis 12.30 Uhr angenommen. Bevorzugt wird Baumschnitt und Hecken oder Astholz in trockenem Zustand. Behandeltes Holz, egal ob mit Farbe oder Imprägnierung, kann nicht angenommen werden. Bürgermeister Frank Rostek bitten alle Orte der Landgemeinde, die ebenfalls ein Osterfeuer planen, rechtzeitig bei der Stadtverwaltung anzumelden. Er weist darauf hin, dass in diesem Jahr keine Einschränkungen mehr für die Veranstaltungen gelten.