Bleicheröder Unternehmen seit Hundert Jahren in Familienhand

Bleicherode. Familientradition: Die Bleicheröder Firma Penseler feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Und seit 65 Jahren gibt es das Bestattungsunternehmen Penseler.

Den Moment genießen, dass haben sich Lutz und Sigrid Penseler zum Motto gemacht. „Wir leben im Hier und Jetzt. Später kann es zu spät sein, dies hat uns der Beruf gelehrt“, betont das Ehepaar, das seit 1990 gemeinsam das Bestattungshaus Penseler leitet.

„Früher haben wir Frau Meier oder Herr Müller beerdigt, zu denen wir keine persönliche Bindung hatten, im Laufe der Jahre wird es immer persönlicher. Wir müssen oft auch Nachbarn, Freunde oder Verwandte auf ihrem letzten Weg begleiten.“ Auch wenn der Beruf sehr belastend ist, hat Lutz Penseler nicht bereut, den väterlichen Betrieb in der dritten Generation übernommen zu haben.

Seit hundert Jahren ist die Firma Penseler aus Bleicherode nicht mehr wegzudenken. 1922 gründete Karl Penseler eine Bau- und Möbeltischlerei. Damals war es üblich, dass eine Vereinigung der Tischler auch Bestattungen übernahm. Ursprünglich sollte ein Onkel von Lutz Penseler den Betrieb übernehmen, dieser fiel aber im 2. Weltkrieg.

Vom Piloten zum Tischler und Bestatter

Nun musste sich dessen Bruder Gerhard entscheiden, welchen Beruf er zukünftig einschlagen würde. Als gelernter Banker und erfolgreicher Pilot, an dem sowohl die Lufthansa als auch die Interflug nach Kriegsende Interesse zeigten, hatte er sich in ganz anderen Bereichen etabliert. Und trotzdem entschied sich Gerhard Penseler in Bleicherode zu bleiben und den Vater zu unterstützen. Er schulte zum Tischler um und absolvierte im Anschluss gleich die Meisterschule. Da es zu DDR-Zeiten nicht einfach war, als privater Tischler über die Runden zu kommen, meldete Gerhard Penseler am 1. Juli 1957 ein Bestattungsunternehmen an. Damit kann die Firma in diesem Jahr zwei Jubiläen begehen.

Die Familie verbindet auch die Leidenschaft für die Musik. Nicht nur Lutz Penseler und Tochter Luise (auf dem Foto bei einem Auftritt in Bleicherode), auch Luises Schwester und ihre Mutter sind sehr musikalisch. Foto: Birgit Eckstein / Archiv

Auch für Lutz Penseler war nicht immer klar, ob er einmal die Firma übernehmen würde. Zwar erlernte auch er den Beruf des Tischlers, studierte aber im Anschluss und arbeitete im Kaliwerk. „Erst als mein Vater, der im Jahr der Firmengründung geboren wurde, in das Rentenalter kam, stellte sich mir die Frage, was ich mache. Und ich entschloss mich, es zumindest zu probieren“, so der Bleicheröder. 1987 fing er als Angestellter bei seinem Vater an und drei Jahre später fiel dann die endgültige Entscheidung für den Familienbetrieb.

Vierte Generation in der Familie steht bereit

Unterstützt wird Lutz Penseler seitdem von Ehefrau Sigrid, die mittlerweile auch als Trauerrednerin tätig ist. „Mein Opa war ebenfalls Tischler, da habe ich als Kind auch schon so manchen Sarg in der Werkstatt gesehen. Und durch meine Arbeit im Krankenhaus in der Strahlentherapie war ich auch schon oft mit dem Tod konfrontiert. Dadurch fiel mir das Hineinwachsen in ein Bestattungsunternehmen nicht so schwer“, blickt Sigrid Penseler zurück.

Mit Tochter Luise könnte die vierte Generation das Familienunternehmen weiterführen. Die Chancen dafür stehen gut. Die junge Frau hat bereits ihren Meisterbrief als Bestatterin in der Tasche. Nach einem Psychologiestudium mit Bachelorabschluss, absolviert sie gerade in Dresden noch den Master. Ihr Ziel ist es, neue Weg zu gehen und die Bestattungen mit der Psychologie zu verbinden.