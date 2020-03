Auch in der Parkallee hat die Stadt Nordhausen den Blitzer schon aufbauen lassen.

Blitzer bringt Nordhausen 130.000 Euro Einnahmen

Künftig will die Stadt Nordhausen nur noch an acht statt elf Tagen im Monat mit einem mobilen Blitzer den Verkehr kontrollieren. So werden jährlich rund 16.000 Euro für die Anmietung der Messtechnik gespart, hieß es aus dem Rathaus.

„Nach unserer Ansicht können alle bestehenden Messstellen, wie vor Kindergärten und Schulen an Schulbushaltestellen und innerstädtischen Unfallschwerpunkten, auch mit den acht Messtagen in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden“, begründet Ordnungsamtsleiter Christian Kowal die Entscheidung, seltener blitzen zu wollen. Die bisherigen Kontrollen hätten sich positiv auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer ausgewirkt. Die Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen sei zurückgegangen. „2019 wurden 5519 Verfahren eingeleitet. Für die registrierten Geschwindigkeitsverstöße zahlten die betroffenen Verkehrsteilnehmer Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 131.104,74 Euro“, so Kowal. Die Firma DMT Digitale Verkehrsmesstechnik soll für die nächsten zwölf Monate der Stadt den mobilen Blitzer für 51.480 Euro vermieten. Der vorherige Vertrag mit dem Wiesbadener Unternehmen war ausgelaufen. Nur sie hatte an der deshalb erfolgten Ausschreibung teilgenommen. Der Stadtrat vertagte die Vergabeentscheidung in seiner jüngsten Sitzung allerdings. Ein entsprechender Antrag von Linke-Fraktionschef Michael Mohr hatte eine Mehrheit gefunden.