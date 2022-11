Bluebird beendet das Jazzfest in Nordhausen

Nordhausen. Folk in der „Jazzmangel“: Programm des Nordhäuser Jazzclubs bleibt musikalisch vielfältig.

Zum letzten Konzert des 39. Nordhäuser Jazzfestes lädt der Jazzclub am Sonnabend, 26. November, ab 20 Uhr in sein Quartier „Jazzmangel“ in der Barfüßerstraße 3 ein. Die musikalische Vielfältigkeit des Programms sei bekannt, meint Clubchef Holger Gonska, und werde durch dieses Folk-Konzert mit der Band Bluebird unterstrichen. Alle Bandmitglieder spielten bisher in verschiedenen Gruppen und Projekten und bringen ihre Erfahrungen und Lieblingssongs mit. Einlass ist am Sonnabend ab 19 Uhr. Karten kosten zehn Euro. Der Jazzclub plant eine Abendkasse und hofft auf möglichst viele Besucher, um gemeinsam mit der Band dem Jazzfestabschluss einen würdigen Rahmen zu geben. Die kulinarische Versorgung des Publikums ist abgesichert.