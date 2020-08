Mitglieder des Tauchsportclubs Biber aus Bochum verbrachten eine Jugendfreizeitwoche in Nordhausen und erkundeten die Seen der Umgebung.

Bochumer Gäste erleben ereignisreiche Tage in Nordhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochumer Gäste erleben ereignisreiche Tage in Nordhausen

Ihre Städtepartnerschaft pflegen Bochum und Nordhausen jetzt schon seit 30 Jahren. Corona verdirbt das Jubiläumsjahr. Geplante Treffen – wie beispielsweise zum Rolandsfest – fallen aus. Umso wichtiger sind freundschaftliche Kontakte und gemeinsame Momente. Wie in dieser ersten Augustwoche in Nordhausen.

Im Bochumer Norden existiert eine Arbeitsgemeinschaft (AG). Sie heißt Rosenberg. Zu dieser AG gehören der Tauchsportclub Biber, das Jugendfreizeithaus Werne, die Werner-von-Siemens-Schule sowie die Initiative Rosenberg. 16 Jugendliche und sechs Betreuer der AG verbrachten jetzt eine Jugendfreizeitwoche in Nordhausen.

Die Rothleimmühle war ihr Quartier. Das Jugendgäste- und Bildungshaus in der Parkallee hat sich längst als Gastgeber etabliert und ist schon seit vielen Jahren Ausgangspunkt für derartige Projekte. Von hier aus starteten die Tauchsportaktionen der Bochumer in die unterschiedlichen Seen der Umgebung.

„Auch die Wander- und Kletteraktionen im Südharz nahmen die Jugendlichen mit großer Freude an“, berichtet Martin Morche, Organisationsleiter der AG Rosenberg für Ferienfreizeiten. Neben dem Kyffhäuser stand das Flugzeugmuseum in Wernigerode auf dem Touren-Programm.

Die Gäste besichtigten auch die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Diese Eindrücke seien immer wieder ergreifend, meint Morche. „Es ist wichtig, dass die Jugendlichen auch die schwarzen Zeiten der deutschen Historie kennenlernen und verstehen, was da passiert ist.“

Die sonnige Ferienwoche sei im Nu vorübergegangen. „Im Jubiläumsjahr der Partnerschaft zwischen den beiden Städten sind solche Begegnungen besonders wertvoll“, betont Morche. „Gemeinsam mit dem Team der Rothleimmühle haben wir viele neue Ideen entwickelt, wie wir unsere Partnerschaft fördern und stärken können.“ Alle Beteiligten freuen sich schon heute auf ein baldiges Wiedersehen. „Wir haben uns sehr wohl gefühlt“, sagt Morche voller Dankbarkeit.