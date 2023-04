Bohrung für Hexenbesen-Turm in Rothesütte gestartet

Am Dienstag, 18. April, begannen die Bohrarbeiten für den 70 Meter hohen Hexenbesen-Turm in Rothesütte.

Rothesütte. 28 Löcher mit einer Tiefe von 7,50 Meter entstehen für das Fundament des Hexenbesen-Turms in Rothesütte. Ein Ersatzteil musste noch beschafft werden.

Mit einem Tag Verspätung haben am Dienstag die Bohrungen für den 70 Meter hohen Hexenbesen-Turm im Harzer Hexenreich in Rothesütte begonnen (wir berichteten). Am Montag musste erst noch ein kaputtes Ersatzteil aus Holland für den Bohrer beschafft werden. Insgesamt 28 Löcher werden bis zu einer Tiefe von 7,50 Meter von den Mitarbeitern der Nordhäuser Baufirma Waresa in den nächsten Tagen gebohrt. In diese kommen dann die stählernen Pfähle für das Fundament des Hexenbesen-Turms.