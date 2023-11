Bombenfund in Nordhausen: Hunderte Menschen müssen Sperrkreis verlassen, Entschärfung ist gegen 20 Uhr geplant

An dieser Stelle in der Rothenburgstraße haben Bauarbeiter am Freitagnachmittag die englische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Nordhausen. Oberbürgermeister hat Martini-Feier in Nordhausen trotz des Bombenfunds nicht abgesagt. Jetzt sind alle Einsatzkräfte in ihrem Aufgabengebiet tätig. Sporthalle steht für Evakuierte bereit.

Trotz Bombenfund: Martini wird gefeiert. Auch das Feuerwerk darf die Festbesucher in Nordhausen begeistern. Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) hat keinen Moment gezögert: Er sagt die Martini-Feier am Abend nicht ab. Das will er den Nordhäusern nicht antun.

Hinter den Kulissen ist von der Feierlaune nichts mehr zu spüren. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und etliche Rathausmitarbeiter sind längst im Krisenmodus. Am Nachmittag haben Bauarbeiter beim Baggern in der Rothenburgstraße eine englische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Diese soll 500 Kilogramm schwer sein.

In einem Umkreis von 500 Metern rund um den Fundort starten die Einsatzkräfte mit der Evakuierung. Betroffen sind Einkaufsmärkte, Tankstellen und Unternehmen. Bei Feuer Powertrain stoppen um 17 Uhr alle Maschinen, die Mitarbeiter verlassen das Betriebsgelände. Erst die Nachtschicht soll das Werk wieder betreten dürfen.

Thomas Schinköth, Chef der Nordhäuser Berufsfeuerwehr, berichtet: Die Bombe sei „in einem relativ guten Zustand“. Er erwartet eine „normale unkomplizierte Entschärfung“. Diese sei gegen 20 Uhr vorgesehen. Sollte es doch schwieriger sein als gedacht, dann stehe schon ein Wasserschneidgerät bereit.

Die Evakuierung läuft zügig an. Hunderte Bewohner sind betroffen. „Zum Glück haben wir keine Innenstadt-Lage“, sieht Schinköth in der Situation auch etwas Positives. Auch die Bahnlinie sei nicht betroffen, atmet Buchmann auf. Für die evakuierten Anwohner ist die Sporthalle am Frauenberg in der Sangerhäuser Straße geöffnet worden. Dort ist auch eine Betreuung vorgesehen. Der Cityruf ist besetzt. Dort werden alle Fragen beantwortet. Der Krisenstab hat seine Einsatzzentrale in der Feuerwache errichtet. Der Stützpunkt aller Einsatzkräfte ist auf dem August-Bebel-Platz. Schinköth betont: Je schneller die Menschen den Sperrkreis verlassen, umso früher kann mit der Entschärfung begonnen werden.

Der seit Jahren bewährte Sprengmeister Andreas West ist diesmal nicht verfügbar. Tobias Hänsel vertritt ihn. Es ist sein erster Einsatz in Nordhausen.