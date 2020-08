Box-Star Marco Huck kommt in den Harz

Braunlage. In Braunlage will der mehrfache Weltmeister gegen „Ostseehammer“ Dennis Lewandowski antreten.

Boxstar Marco Huck kommt in den Harz. Die aktuelle Nummer 1. der deutschen Rangliste im Schwergewicht und frühere 15-malige Weltmeister im Cruisergewicht boxt am 29. August in Braunlage. Wie die Tourismus Marketing GmbH der Stadt mitteilt, wird sein Gegner im Ring Dennis Lewandowski, Freunden des Faustkampfs auch unter seinem Ringnamen „Ostseehammer“ bekannt.

Huck ist mit Braunlage und der Urlaubsregion im Harz eng verbunden. Immerhin trug er sich 2017 in das Goldene Buch der Stadt ein. Für den Kampf selbst sei zusammen mit dem Hoteldirektor des Maritim-Berghotels und den Vertretern der Stadtverwaltung ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellt worden. Derzeit ist die Veranstaltung mit 500 Zuschauern unter Einhaltung der Corona Schutzregeln genehmigt.

Der Veranstaltungsort wird direkt unterhalb des Wurmbergs sein: Im Eisstadion kommt es zum Showdown beider Kämpfer, die sich bereits aus Sparringskämpfen kennen. „Ich kenne Marcos Kampfstil sehr genau und werde ihm das Leben schwer machen“, sagt der 26-jährige Lewandowski daher. Huck hält dagegen: „Ich will zurück in die Weltspitze des Schwergewichts.“ Lewandowski sei da genau der richtige Prüfstein nach einjähriger Wettkampfpause.

Wie der Ticketverkauf abläuft, werde noch mitgeteilt.