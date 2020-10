Was für Referenzen: Flughäfen, Universitäten, diverse Verwaltungsgebäude, zig Schulen und Pflegeeinrichtungen tragen die Handschrift eines Nordhäusers Architekturbüros. Auch ein mehrere Millionen Euro teures Hochhaus in Köln entsteht dieser Tage mit Wissen aus der Wolfstraße.

Für Leute wie Lutz Engelhardt ist der Wirtschaftsbegriff Hidden Champions wohl erfunden worden: Versteckte Gewinner. Branchenführer, die nicht viel Aufhebens um sich machen. Denn das Büro des Architekten, das Factus 2 Institut, muss man erst suchen. Und doch entstehen in der achtgeschossigen Wohnscheibe hinter dem Theater sowie im Kölner Büro von Engelhardts Geschäftspartnerin Nadine Metlitzky komplexe Planungen zum barrierefreien Bauen, die in der Architektenszene als Maßstab gelten. 20 bis 30 Vorträge jährlich und ihr Fachbuch „Atlas barrierefrei bauen“ tragen den Wissensstand des Fachgebiets in die Bauwirtschaft. Metlitzkys und Engelhardts Expertise ist dabei so gefragt, dass selbst Ministerien, Gerichte, Architektenkammern, Bauämter oder Behindertenbeauftragte anrufen.

Wann genau Engelhardt begonnen hat, sich schwerpunktmäßig mit dem Bauen für Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, weiß der gelernte Handwerksmeister übrigens noch genau. „Nach Abschluss meines Architekturstudiums im Jahr 2000 lernte ich Frank Witting, den späteren Behindertenbeauftragten des Landkreises, kennen“, erinnert sich der heute 50-Jährige. Der Rollstuhlfahrer habe ihm wegen seiner unpathetischen Art imponiert. Statt Mitleid erregen zu wollen, habe er die praktischen Schwierigkeiten seines Alltags reflektiert. „Entweder kam er nicht in die Gebäude hinein oder er steckte darin fest“, nennt der Architekt Beispiele, die heute sein Berufsleben bestimmen. Er will Lösungen finden.

Bauliche Barrierefreiheit ist keine neue Idee, gibt Engelhardt unumwunden zu. Sie aber bis zum Ende zu denken, sei es schon. „Man stelle sich einmal vor: Ein bekanntes Erfurter Verwaltungsgebäude hat ein Brandschutzkonzept, bei dem Rollstuhlfahrer auf eine Dachterrasse flüchten und von dort aus gerettet werden sollen.“ Heute dagegen stehe Selbstrettung im Fokus. „Allein hinkommen, reinkommen, zurechtkommen“, nennt er das Credo seines sechsköpfigen Teams. Denn: Barrierefreiheit ist für den gebürtigen Nordhäuser nichts weniger als der Schlüssel zur Selbstständigkeit – und damit zur persönlichen Freiheit.

Doch gerade das Thema Brandschutz barrierefrei umzusetzen, ist eine riesige Herausforderung. „Brandschutztüren erfordern im Evakuierungsfall von den Nutzern hohe Bedienkräfte, welche Menschen mit Behinderungen meist nicht aufbringen können“, nennt Engelhardt einen von vielen Fallstricken. All diese Herausforderungen für Bauplaner gesammelt und mit Lösungsvorschlägen untersetzt, haben Engelhardt und Metlitzky in den vergangenen Jahren mit ihrem „Atlas barrierefrei bauen“, den der Nordhäuser nicht ohne Stolz „unser Opus Magnum“ nennt. Knapp 30 Experten hätten in ihren Spezialgebieten daran mitgeschrieben. Entstanden sind rund fünf Kilogramm Papier und mehr als 1800 Seiten. „Die demnächst eine um 400 Seiten erweiterte Auflage bekommen“, erzählt Engelhardt lächelnd. Um das Arbeiten mit dem Mammutwerk zu vereinfachen, gibt es gar eine digitale App mit Suchfunktion.

Hintergrund der ständigen Erweiterung seien beispielsweise neue Bauelemente und Hilfsmittel auf dem Markt, die das Leben von Menschen mit Behinderungen vereinfachen sollen. Da den Überblick zu wahren, ist laut Engelhardt eine anspruchsvolle Aufgabe, vor allem für kleinere Architekturbüros. Und trotzdem müssen die Bauplaner all die wichtigen barrierefreien Aspekte mitdenken. Denn: Passiert etwas, wird es in Rechtsstreitigkeiten andernfalls schnell richtig teuer, weiß Engelhardt, der auch als Sachverständiger bundesweit und Immobilienbewerter vor allem regional gefragt ist.