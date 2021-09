Brand auf Betriebsgelände in Nordhausen - Feuerwehr im Einsatz

Nordhausen. Auf einem Betriebsgelände in Nordhausen ist eine Ölanlage in Brand geraten. Mitarbeiter versuchten noch den Brand zu löschen, mussten dann aber nach draußen weichen.

In einer Werkshalle eines Nordhäuser Betriebes in der Rothenburgstraße ist am Donnerstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, eine Ölanlage in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Mitarbeiter noch selber das Feuer zu löschen, mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung aber nach draußen weichen.

Sie blieben alle unverletzt. Die Feuerwehr rückte an und hatte die Flammen und den damit verbundenen Rauch schnell unter Kontrolle. Offensichtlich führte ein technischer Defekt zum Brand. Ein Schaden entstand nicht.

