Feuer in ehemaliger Möbelfabrik wurde gelegt - Kripo bestätigt Brandstiftung

In einer früheren Möbelfabrik in Bleicherode ist am Montag ein Feuer ausgebrochen und hat einen Schaden von 50.000 Euro angerichtet.

Nachdem es am Montag in der ehemaligen Möbelfabrik in der Niedergebraer Straße in Bleicherode gebrannt hat, untersuchten Spezialisten der Kriminalpolizei den Brandort und sicherten Spuren. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, bestätigte sich gegen Mittag der Verdacht der Brandstiftung. Ein Spezialhund sei am Vormittag noch einmal im Einsatz gewesen, weitere Spuren konnten gesichert werden. Die Ermittlungen dauern weiter an, insbesondere die Suche nach dem oder den Tätern.

Der Brand hatte ersten Schätzungen nach einen Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro angerichtet. Verletzt wurde niemand. Im Gebäudekomplex sollten ein Gewerbehof mit verschiedenen Gewerken und zehn Loftwohnungen entstehen.

Alte Möbelfabrik in Bleicherode brennt ab Alte Möbelfabrik in Bleicherode brennt ab Eine alte Möbelfabrik in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) ist abgebrannt. Das Gebäude wird derzeit als Lager genutzt. Personen waren nach Angaben der Polizei nicht im Gebäude. Foto: Silvio Dietzel

In der Nacht zu Mittwoch wurden zwei Männer mehrmals bei ihren Versuchen erwischt, ein Grundstück unerlaubt zu betreten. Wie die Polizei mitteilt handelte es sich um ein Gelände eines Bestattungsunternehmens in der Freiherr-vom-Stein-Straße.

Beim ersten Mal seien ein 18- und ein 24-Jähriger vom Besitzer dabei beobachtet worden, wie sie über den Zaun klettern wollten. Die beiden Ertappten ergriffen die Flucht, um nur wenig später erneut einen Versuch zu starten, auf das Gelände zu kommen.

Dieses Mal hatte eine Anwohnerin die beiden dabei erwischt und die Polizei alarmiert. Die Polizeibeamten konnten die beiden Männer auf dem Grundstück feststellen. Sie seien angetrunken gewesen.

Die Polizisten sprachen den beiden einen Platzverweis aus. Der 24-Jährige leistete diesem Folge, der 18-Jährige weigerte sich strikt und wurde von den Beamten festgenommen und in eine Zelle gebracht. Außerdem erhielt er eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Warum die beiden Männer auf das Grundstück des Bestatters wollten, ist bislang noch unklar.