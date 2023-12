Breitbandausbau geht mit unerwünschten Kundenfang-Versuchen einher

Nordhausen Die Telekom lässt seit November in Harztor und Ellrich die Bagger rollen. Parallel dazu wird an vielen Haustüren geklingelt.

Monatelang war Geduld gefragt. Seit November nun verschwinden peu-à-peu die weißen Flecken“ auf der Südharzer DSL-Karte. Die Telekom hat den vom Staat mit immerhin 22 Millionen Euro geförderten Breitbandausbau begonnen. „In Niedersachswerfen wurden die ersten drei Kilometer Tiefbau realisiert, wurden zwei Netzverteiler aufgebaut“, informiert Ricardo Droescher, Kreisentwicklungschef im Landratsamt.

In Ellrich stoppte der Wintereinbruch vorige Woche die Bauarbeiten nach den ersten 300 Metern, doch soll er weitergehen, sobald die Temperaturen über dem Gefrierpunkt liegen, das Verbundrohr also nicht mehr zu brechen droht.

Dirk Erfurt aus Neustadt hört von den Bauarbeiten im Kreisentwicklungsausschuss am Dienstagabend, will damit aber das Thema nicht abgehakt wissen. Denn Bürger kamen auf ihn zu: Leute, die mit der Telekom werben, aber sich an der Haustür nicht entsprechend ausweisen können, würden sie unter Druck setzen, Verträge abzuschließen. Nach dem Motto: Wenn du nicht sofort unterschreibst, bekommst du kein Breitband.

Auch Ricardo Droescher berichtet von unerwünschten Kundenfangversuchen. Aus Urbach, Wolkramshausen und Niedersachswerfen habe es Meldungen gegeben, wonach Bestandskunden mit Hinweis auf den laufenden Glasfaserausbau Verträge zu höheren Übertragungsraten angeboten werden. Dass dafür aber weiter die Kupferleitung genutzt wird, der Glasfaserausbau also gar nicht damit in Zusammenhang steht und dass es vorrangig darum geht, mit dem neuen Upgrade-Vertrag den Kunden über weitere zwölf oder 24 Monate zu binden, bleibe indes unerwähnt.

„Das verunsichert viele“, weiß Ricardo Droescher. Er betont, dass mit dem Glasfaseranschluss ins Haus keine Verpflichtung einhergeht, auch einen Glasfasertarif zu buchen – weder bei der Telekom noch bei einem anderen Unternehmen. Wer mag, kann die alte Kupferleitungen weiter nutzen – ein Wechsel zu Glasfaser ist nicht verpflichtend.

Die Telekom will im Zuge des geförderten Breitbandausbaus bis Herbst nächsten Jahres im Landkreis Nordhausen rund 750 Kilometer Glasfaser verlegen. So soll für rund 2500 Haushalte, 30 Schulen und rund 420 Unternehmen die Infrastruktur für Übertragungsraten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde geschaffen werden. Was für diese kostenlos ist, sofern sie jetzt mitziehen. Immerhin 54 Prozent aller bislang „Unterversorgten“ hätten Interesse signalisiert, so Droescher.