Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Briefkasten für Weihnachtswünsche auf der Ebersburg

Der Weihnachtswunschzettelbriefkasten hängt wieder an der alten Kastanie auf der Ebersburg. Jeder, besonders die Kinder, dürfen ab sofort wieder ihre Weihnachtswünsche in den Briefkasten stecken. Sicher wird der ein oder andere Wunsch in der Weihnachtszeit erfüllt werden. Der Verein für lebendiges Mittelalter, der seit Jahren die Ebersburg betreut, hat den Wunsch, dass ganz viele Kinder mit ihren Eltern und Großeltern am 8. Dezember auf die Ebersburg kommen, um einen schönen vorweihnachtlichen 2. Advent zu erleben. Die kleine Burgweihnacht beginnt um 14.30 Uhr. An diesem Tag werden die Wunschzettel aus dem Briefkasten von den Weihnachtswichtel abgeholt und zum Weihnachtsmann gebracht. Das wird gegen 16.30 Uhr sein. Zum Abschluss wird der heilige St. Nikolaus erscheinen, natürlich mit Knecht Ruprecht.