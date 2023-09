Briefwahl ist in Nordhausen ab Donnerstag möglich

Nordhausen. Post mit Wahlunterlagen geht den Briefwählern automatisch zu. Briefwahllokal hat bis Freitag, 22. September, geöffnet.

Ab Donnerstag können Briefwähler im Wahlbüro der Stadt Nordhausen, Neues Rathaus, Markt 15, ihre Stimme für die Stichwahl zum Oberbürgermeister am 24. September abgeben. Sie benötigen entweder die weiße Wahlbenachrichtigungskarte oder den Personalausweis/Pass.

Alle Briefwähler, die beim ersten Wahlgang am 10. September per Briefwahl gewählt haben, erhalten in den kommenden Tagen automatisch die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl am 24. September per Post. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen können unfrankiert in dem roten Wahlbriefumschlag an die Stadtverwaltung gesendet oder in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden. „Am Wahlsonntag selbst ist keine Stimmabgabe im Wahlbüro des Neuen Rathauses möglich“, sagt Stadtsprecherin Franziska Mühlhause.

Öffnungszeiten des Briefwahlbüros: Montag und Dienstag von 8.30 bis 15.30 Uhr; Mittwoch geschlossen; Donnerstag von 8.30 bis 18 Uhr und Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr.