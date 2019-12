Brigitte Klein ist Südharzerin des Jahres 2019

Wie viele Touren sie im Seniorenwanderverein schon mitgemacht habe? Brigitte Klein muss passen. Jedenfalls habe sie vom Wanderpass schon das zweite Heft fast voll. Und in diesem reichen die Zeilen für jeweils 240 Wanderungen. Bedenkt man, dass eine Tour im Schnitt acht Kilometer lang ist, hat die heute 73-Jährige allein im Verein mehr als 3500 Kilometer unter die Schuhe genommen.

Doch das war nicht ausschlaggebend für ihre Wanderfreundin Margot Penseler, sie als Kandidat der TA-Wahl „Südharzer des Jahres 2019“ vorzuschlagen: Brigitte Klein sei als Vereinschefin dessen „gute Seele“. Sie hält die Fäden zusammen, weiß die Senioren unterwegs mit Pflaumenkuchen zu überraschen, organisiert die jährlichen Wanderwochen: „Mit meinem Mann fahre ich immer vorher in das Hotel, suche Strecken und Ausflugsziele“, erzählt sie. Und für die elf Wanderführer des Vereins bastelt sie auch schon mal Fröbelsterne als Dank.

Viele der 83 Mitglieder schlugen sie vor, aber noch viel mehr: 197 Stimmen kann Brigitte Klein letztlich auf sich vereinen. Das sind 26,8 Prozent aller 734 abgegebenen Stimmen. „Damit hätte ich nie gerechnet“, zeigt sie sich am Freitag überrascht. Schließlich sei die Konkurrenz mit dem langjährigen Bergwerkschef Peter Pfeifer oder dem erfolgreichen Projektentwickler Axel Heck groß gewesen.

Mit Brigitte Klein kann sich nun eine ziemlich bescheidene Südharzerin des Titels rühmen. Eine, die seit 2012 einem Verein vorsteht, der vielen Älteren mehr Lebensqualität bringt: „Beim Wandern bist du an der frischen Luft, bist danach fertig, aber schnell wieder erholt und fühlst dich dann topfit.“ Einige hätten ihr schon gesagt, dass sie ohne den Verein nie so viel entdeckt hätten – in der Heimat wie in anderen Landstrichen dieser Republik. Nicht zu unterschätzen ist die Gelegenheit, unter Leute zu kommen, mit anderen reden zu können: „Viele unserer Mitglieder leben allein.“

Woche für Woche treffen sich 35 bis 45 Wanderer, die Umgebung gemeinsam zu erkunden. Meist sind die Strecken mit sechs bis acht Kilometern nur noch halb so lang wie vor Jahren. „Die meisten sind älter als 75, aber wir sind ein Verein, also soll doch auch jeder mitlaufen können“, beschreibt Brigitte Klein ihre Maxime.

Es gebe wunderschöne Strecken hier im Südharz, in den Bleicheröder Bergen. Die Bedingungen für Wanderer seien „eigentlich gut“, sagt Klein und schiebt lachend nach: „Wir sind nicht so verwöhnt, haben fast immer Rucksackverpflegung dabei.“

Denkt sie länger über die Wanderinfrastruktur nach, meint sie, die Beschilderung sei an vielen Stellen noch ausbaufähig. Auch Einkehrmöglichkeiten könnte es mehr geben. In Bleicherode fehle eine Touristinformation, die auch am Wochenende geöffnet ist. Bewusst sei ihr dies erst jüngst geworden, als der MDR seinen Plan kundtat, „Osterspaziergangswege“ auszuweisen. 2009 hatte der Sender mehr als 10.000 Wanderfreunde in die Kalistadt gelockt.

Mitte Juni nächsten Jahres nun soll der Bleicheröder „Osterspaziergangsweg“ eingeweiht werden. Auf zehn Kilometern führt der vom Parkplatz „Drei Bänke“ durchs Lange Tal zum Buhlaer Plan, den Kantenweg entlang zum Windolfskopf und über die Löwenburg zurück.

Auf dem Jahresplan des Seniorenwandervereins fehlt freilich auch in diesem Jahr nicht der Familienwandertag am 17. Mai, der erneut zahlreiche Vereine der Region anlocken dürfte und – so hofft Brigitte Klein – auch Familien mit Kindern.

Sie selbst fand schon als junges Mädchen Gefallen am Wandern, mit den Eltern ging’s fast jeden Sonntag in den Bleicheröder Wald. Später, als Lehrerin in Bleicherode, waren Wandertage für ihre Klasse wirklich Wandertage. „Ein Viertklässler sagte mir einmal mitten im Wald, er habe gar nicht gewusst, wie schön der Wald hier ist“, denkt sie zurück.

In den Seniorenwanderverein tritt Brigitte Klein 2006 ein, nachdem sie in den Ruhestand gegangen war. Drei Jahre später lässt sie sich in den Vorstand wählen, Anfang 2012 schließlich übernimmt sie von Alfred Hopp den Vorsitz.

Zum Neujahrstag wird sie 7 Uhr aufstehen, um Fettbrote zu schmieren. Ihr Mann und andere werden an den Drei Bänken überm Feuer Glühwein erwärmen und so die Wanderfreunde nach einer Fünf-Kilometer-Tour im Neuen Jahr begrüßen. Auf die glücklichen Gesichter freut sich Brigitte Klein schon jetzt.

Zur Wahl standen 18 Kandidaten, bis zum 22. Dezember konnte jeder für seinen Favoriten stimmen. Es beteiligten sich 734 Leute an der Wahl.

Siegerin Brigitte Klein erzielte 197 Stimmen. Peter Pfeifer schaffte es auf Platz 2 (146 Stimmen), Martin Bischoff folgte mit 113 Stimmen.

Brigitte Klein reiht sich damit ein in eine Reihe „Südharzer des Jahres“: 2018 war dies Reiner Pagel aus Leimbach, er folgte Wolfgang Benkstein aus Görsbach (2017), Siegfried Junker aus Görsbach (2016) und dem Bleicheröder Wolf-Dietrich Mohs (2015).