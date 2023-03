Rückkehr und Abreise: Nachdem die „Brockenlok“ 99 7232 (rechts) am frühen Morgen des 7. März gerade wieder auf Harzer Gleisen stand, trat anschließend die Mallet-Dampflok 99 5902 (links) die Reise ins Dampflokwerk Meiningen an.

Brockenlok kehrt zurück in Heimatbahnhof nach Wernigerode

Wernigerode. 126-jährige Mallet-Dampflok tritt im Gegenzug Reise zur Untersuchung nach Meiningen an. HSB verfügt noch über 25 Dampflokomotiven.

Am Dienstagmorgen kehrte die Brockenlok 99 7232 der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) auf einem Straßentieflader aus Meiningen nach Wernigerode zurück. Im dortigen Dampflokwerk hatte die Maschine nach einem Treibstangenbruch im Januar 2022 eine umfangreiche Reparatur sowie eine große Untersuchung erhalten.

Die im Jahre 1955 in Dienst gestellte Dampflokomotive gehört zu einer Serie von 17 rund 700 PS starken „Brockenloks“ im Bestand der HSB. Sie wird nach Abschluss der Restarbeiten wieder den Fuhrpark ergänzen. Im Gegenzug trat am Dienstag früh die Mallet-Dampflok 99 5902 auf dem Straßenweg die Reise nach Meiningen an.

Die im Jahre 1897 für den Dienst auf der Harzquer- und Brockenbahn gebaute Lok erhält dort eine umfassende Untersuchung, um zum Jubiläum „125 Jahre Harzquer- und Brockenbahn“ in 2024 für den Sonderzugdienst zur Verfügung zu stehen. Neben zwei weiteren 1897 und 1898 gebauten Lokomotiven der vierzylindrigen Mallet-Bauart gehört die 99 5902 zur originalen Ursprungsausstattung der ehemaligen Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn Gesellschaft (NWE).