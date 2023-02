Brötchen aus Insektenmehl?: In Südharzer Backstuben steht das noch nicht auf der Zutatenliste

Bäckerei-Fachverkäuferin Melanie Gödicke-Marx arbeitet in der Filiale der Bäckerei und Konditorei Jörg Meyer in der Nordhäuser Neustadtstraße. Auch dort werden Kunden auf einem Schild darauf hingewiesen, dass in der Bäckerei keine Insekten verbacken werden.

Südharz. Eine neue Verordnung der Europäischen Union erlaubt die Verarbeitung in Back- und Teigwaren. Im Landkreis Nordhausen ist die Nachfrage nach diesem speziellen Lebensmittel noch nicht vorhanden.

„Wird in ihren Produkten Insektenmehl verarbeitet?“ Mit dieser Frage wird Jörg Meyer momentan häufig konfrontiert. „Die Kunden stehen immer öfter bei uns in den Geschäften und fragen nach“, berichtet der Inhaber der gleichnamigen Bäckerei und Konditorei in Bleicherode. Seine Mitarbeiter und er wundern sich keineswegs über diese Frage, die ihre Kundschaft beschäftigt.

Seit dem 24. Januar dieses Jahres gibt es eine neue Verordnung der Europäischen Union (EU). Diese erlaubt EU-weit das Beimischen von Grillenpulver in einer Vielzahl von Lebensmitteln. Dazu gehören Back- und Teigwaren, Soßen, verarbeitete Kartoffelerzeugnisse, bierähnliche Getränke, Schokoladenerzeugnisse sowie Fleischersatzprodukte.

Mit der Verordnung reagiert die EU auf einen im Jahr 2019 gestellten Antrag des vietnamesischen Unternehmens Cricket One Co. Ltd bei der EU-Kommission, teilweise entfettetes Pulver aus Acheta domesticus (Hausgrille) als neuartiges Lebensmittel in der Union zuzulassen. Aus dem Dokument geht hervor, dass vorerst nur diese Firma für die Dauer von fünf Jahren das Grillenpulver in Umlauf bringen darf. Nach Ablauf dieser Frist können dann auch andere Wettbewerber eine Genehmigung beantragen, die es ihnen ebenfalls erlaubt, das Lebensmittel zu vermarkten. Wer das Pulver bei der Herstellung von Lebensmitteln verwendet, muss das für den Verbraucher klar kennzeichnen.

Bäckerei reagiert auf Nachfragen und lässt Hinweisschilder aufstellen

In seiner Backstube werden keine Insekten verbacken, kann Jörg Meyer die Kundschaft beruhigen. „Wenn es so wäre, müssten wir das deutlich kennzeichnen“, erläutert er. Aus seiner Sicht kommt das Insektenpulver jedoch auch schon preislich für ihn nicht in Frage. „Es ist im Gegensatz zu anderen Mehlsorten viel zu teuer“, unterstreicht Jörg Meyer. Damit die Kundschaft es noch einmal schwarz auf weiß nachlesen kann, dass in seiner Bäckerei und Konditorei keine Insekten verbacken werden, hat er in sämtlichen Filialen im Landkreis Nordhausen Hinweisschilder aufstellen lassen. „Sie haben sicherlich schon gehört, dass Insekten als Lebensmittel zugelassen sind. Wir haben uns dazu entschieden, von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu machen“, ist darauf zu lesen. Neben einem durchgestrichenen Insekt findet sich darauf zudem die klare Botschaft: „In unserer Bäckerei werden keine Insekten verbacken!“

Beim Street-Food-Festival 2018 auf dem Nordhäuser Petersberg konnten Besucher Heuschrecken probieren. Sie gehören neben Mehlwürmern zu den Insekten, die schon länger in der EU als Lebensmittel zugelassen sind. Foto: Marco Kneise / Archiv

Auch bei seinen Kollegen im Bäckerhandwerk kommt das Grillenpulver nicht zum Einsatz. „Bei uns war das bisher noch kein Thema. Es wurde auch noch nicht nachgefragt“, ist von Christian König aus Neustadt zu erfahren. Dass die Kunden im Laden stehen und gezielt nach der Verwendung von Insektenpulver in den Produkten nachfragen, hat auch Bäcker Andreas Brock aus Ilfeld bisher noch nicht erlebt. Er könnte sich allerdings durchaus vorstellen, für seine Back- und Teigwaren auf Grillenpulver zurückzugreifen. „Wenn die Nachfrage da wäre, würde ich es machen“, macht er deutlich. Die Bäckerei Bernd Schmeichel aus Herreden teilt auf Nachfrage mit, dass dort ebenfalls keine Insekten verbacken werden. „Das kommt für uns nicht in Frage. Es ist kein Thema“, betont auch Matthias Sievert aus Görsbach.