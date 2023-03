Ende März beginnen die Sanierungsarbeiten an der Gerhart-Hauptmann-Brücke in Nordhausen.

Brücke in Nordhausen wird Ende März gesperrt

Nordhausen. Während die Stadt Nordhausen die eine Brücke sanieren lässt, will sie im April zwei weitere Bauwerke prüfen lassen.

Drei Brücken sind derzeit im Fokus. Den Zustand von zwei dieser Bauwerke will die Stadt demnächst prüfen lassen. Deshalb müssen der Zeppelinweg und auch der Darrweg jeweils vom 17. bis 21. April für den Straßenverkehr halbseitig gesperrt werden, kündigt die Stadtverwaltung an. Bei der Gerhart-Hauptmann-Brücke ist die Stadt schon ein paar Schritte weiter. Am 27. März sollen die Sanierungsarbeiten starten. Dafür muss die Brücke mindestens bis Ende September voll gesperrt werden.