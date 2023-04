Brückensanierung für mehr als eine Million Euro

Mario Trapp von der HTB GmbH Küllstedt entfernte am Montag mit einem Bagger den alten Schutzbeton von der Brückenabdichtung.

Nordhausen. Brückensanierung in Nordhausen. Warum die Konstruktion instand gesetzt werden muss, woher der Großteil des Geldes kommt und bis wann die Bauarbeiten laufen.

Dem alten Schutzbeton über der Abdichtung auf der Gerhart-Hauptmann-Brücke geht es derzeit in Nordhausen an den Kragen. Diesen entfernte Mario Trapp von der HTB GmbH Küllstedt am Montag im Zuge der Sanierung des Bauwerkes, die seit Ende März läuft. Erneuert werden der Straßenbelag, die Abdichtung, Entwässerung, der Fuß- und Radweg, die Markierung sowie die Aufteilung der Fahrbahn. Die Gesamtkosten belaufen sich dabei auf 1,2 Millionen Euro, wobei 877.500 Euro Fördermittel des Freistaates Thüringen sind. Die Bauarbeiten sollen bis Oktober laufen. Zwingend saniert werden muss die Gerhart-Hauptmann-Brücke, da eine Prüfung ergeben hat, dass spontanes Versagen der Konstruktion nicht ausgeschlossen werden kann.