Brunnen fließen in Nordhausen wieder

Nordhausen. Der Frühling ist endgültig in Nordhausen angekommen. Die Stadt hat ihre Brunnen wieder in Betrieb genommen.

Die Stadtverwaltung hat ihre Brunnen und Wasserspiele nach der Winterpause wieder in Betrieb genommen. „Von den 14 öffentlichen Springbrunnenanlagen und Wasserspielen fließen nun alle 11 aktiven städtischen Anlagen wieder“, berichtet Sven Gerwien vom Bereich Umwelt und Grünordnung. Darüber hinaus seien auch an zwei Standorten die unterirdischen Baumbewässerungssysteme wieder angeschlossen. Diese bewässern zum einen die Bäume vor der Marktpassage in der Kranichstraße und am Pferdemarkt sowie die Platanen am Bahnhofsplatz.

„Mit dem im vorigen Jahr abgeschlossenen Wartungsvertrag ist der technische Betrieb und die Unterhaltung der Brunnenanlagen in Nordhausen gut für die Zukunft aufgestellt“, sagt Gerwien. Parallel dazu soll auch die Brunnentechnik schrittweise saniert werden. Ziel sei dabei die störungsfreie Bewirtschaftung nach den aktuell geltenden Standards. Hier stehe die technische Erneuerung des Meerpferdchenbrunnens an erster Stelle.

Auch der Neptunbrunnen in der Promenade erhielt eine kleine Schönheitskur. Die Widmungstafel erstrahlt jetzt wieder in neuem Glanz. Sie erinnert an den Nordhäuser Christian Carl August Bötticher, der mit seinem Nachlass 1828 die Errichtung des Brunnens mit der Neptunstatue des Bildhauers Ernst Rietschel ermöglichte. Damals stand der Neptunbrunnen noch auf dem Kornmarkt und wurde 1935 an seinen heutigen Standort versetzt.

Übrigens: Der Aar-Brunnen auf dem Rathausplatz, der Bauernbrunnen an der Barfüßer Straße in der Altstadt und ein Wasserhahn auf dem Lesserplatz spenden den Spaziergängern sogar frisches Trinkwasser.