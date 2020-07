Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brunnenbesitzer ärgern sich über Nitratbelastung

Der Verein VSR-Gewässerschutz muss vielen Bürgern im Südharz mitteilen, dass ihr Brunnenwasser zu viel Nitrat enthält. Das haben Wasseruntersuchungen ergeben, die der Verein in Nordhausen vorgenommen hat. So ließen 74 Bürger ihre Wasserproben am Informationsstand am 24. Juni in Nordhausen untersuchen.

„Jeder vierte Brunnenbesitzer aus Ellrich, Werther, Nordhausen, Urbach, Görsbach, Heringen oder Kleinfurra wurde enttäuscht: Die Nitratkonzentration ihrer Wasserprobe überschreitet den Grenzwert der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter“, berichtet Diplom-Physiker Harald Gülzow.

Die Ursache für die hohe Nitratbelastung des Grundwassers sei die intensive Landwirtschaft, die dank Subventionen so stark gewachsen ist. „Die EU-Agrarpolitik fördert bis heute Betriebe, für die hohe Erträge an erster Stelle stehen und die Verringerung der Nitratbelastung nur lästige Auflagen sind, die sie versuchen zu umgehen“, so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Die gemeinnützige Organisation fordert von der Politik, dass Subventionen nur noch an Landwirte mit einer gewässerschonenden Bewirtschaftung gezahlt werden.

Projektleiter Harald Gülzow und Vereinsmitarbeiter Peter Brückner fanden bei den Untersuchungen 160 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen in Hain. Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer in Kehmstedt mit 153 Milligramm pro Liter (mg/l), in Großwechsungen (100 mg/l), in Neustadt-Osterode (90 mg/l), in Urbach (99 mg/l) und in Berga (72 mg/l) fest.

Am Informationsstand und auch bei der telefonischen Beratung zeigten sich viele Brunnenbesitzer wütend über die Nitratbelastung der Region. Sie möchten es laut VSR nicht mehr einfach hinnehmen, dass ihr Brunnenwasser nur eingeschränkt nutzbar ist. Vielen Bürgern wurde durch ihr eigenes Ergebnis klar, wie stark das Grundwasser in ihrer Region bereits belastet ist und möchten eine Änderung.