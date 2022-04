Die Stadtbibliothek zog 2014 in diesen Neubau.

Bücher werden in Nordhausen verschenkt

Nordhausen. Junge Leute sollen mit dieser Aktion zum Welttag des Buches, an der sich unter anderem die Stadtbibliothek beteiligt, fürs Lesen begeistert werden.

Ab diesem Samstag, dem 23. April lädt die Nordhäuser Stadtbibliothek die jungen Leser zu einer Abenteuer-Schnitzeljagd ein. Bis zum 29. April kann jeder daran teilnehmen. Anlässlich des Welttages des Buches am Samstag, 23. April, bekommen sowohl in der Nordhäuser Bibliothek als auch in den örtlichen Buchhandlungen alle Viert- und Fünftklässler sowie alle Förder und Willkommensschulkinder ein Buch geschenkt.

Ziel der Initiative „Ich schenk Dir eine Geschichte“ ist es, Kinder jedes Jahr mit altersgemäßen, spannenden Geschichten, die ihre Interessen aufgreifen, für das Lesen zu begeistern. Dafür wurde ein Comicroman entwickelt.