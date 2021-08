Bücherei Nordhausen begeht Tag des Briefschreibens

Nordhausen. Am 1. September werden im Foyer der Stadtbücherei verteilt, die an unbekannte Menschen gerichtet sind. Wer einen solchen Brief schreiben möchte, kann mitmachen.

Am Mittwoch, 1. September, ist der Welttag des Briefschreibens. Dazu hat sich die Nordhäuser Stadtbibliothek einen eigenen Beitrag ausgedacht. Die Aktion sei „klein, aber nett“, heißt es aus dem Rathaus.

Im Foyer des Bibliotheksgebäudes am Nikolaiplatz stehen Standwände, auf denen Briefe mit Mut, Zuspruch, ein paar nette Zeilen angebracht werden. „Jeder, der zu uns in die Bibliothek kommt und das Gefühl hat, er braucht ein paar liebe Worte, darf sich einen Brief nehmen, ihn lesen und den Brief natürlich auch beantworten,“ freut sich Hildegard Seidel, Leiterin der Stadtbibliothek, auf die Aktion.

Wer also gern Briefe schreibt oder einfach einmal wieder zu Stift und Briefpapier greifen mag, kann die Briefe, adressiert an Unbekannt, in der Stadtbibliothek im Briefkasten oder zu den Öffnungszeiten am Tresen abgeben. Vor Ort schreiben ist natürlich ebenfalls möglich.

Der Internationale Tag des Briefschreibens ist im Jahre 2014 ins Leben gerufen worden, um den Menschen eine Pause von der digitalen Kommunikation zu gönnen und den ältesten Kommunikationsweg zwischen zwei räumlich getrennten Menschen hochleben lassen. Fans von handgeschriebenen Briefen glauben fest daran, dass diese viel mehr Persönlichkeit haben als zum Beispiel E-Mails.