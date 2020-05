Büchermarkt auf dem Blasiikirchplatz in Nordhausen: Nele Hapke (links) und Neele Böer beim Wiegen der Bücher an einer der insgesamt neun Kassen, die von Kindern im April 2012 betreut wurden.

Nordhausen. Der Kinderkirchenladen von St. Blasii beendet seine Büchersammlung und will den Markt am 13. Juni nachholen.

Büchermarkt wird in Nordhausen verschoben

Der Büchermarkt des Kinderkirchenladens (Kila), der eigentlich am kommenden Wochenende stattfinden sollte, sei momentan vom Ordnungsamt nicht genehmigungsfähig und werde deshalb um vier Wochen verschoben auf Samstag, den 13. Juni, berichtet Gemeindepädagoge Frank Tuschy. Die Büchersammlung ende trotzdem am kommenden Samstag, weil der Gemeindesaal, in dem die Bücher derzeit sortiert und zwischengelagert werden, renoviert werden soll. Insgesamt seien bisher 600 Kisten voller Bücher frisch gespendet worden. „Das dürften so um die 18.000 Bücher sein“, schätzt Tuschy. Diese Bücher sollen am 13. Juni zum üblichen Preis von 3 Euro pro Kilo verkauft werden.

Der Kila dankt allen Spendern und vor allem denen, die sich die Mühe gemacht haben, die Bücher selbst ins Pfarrhaus zu bringen.