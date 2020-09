Mehr Transparenz in der Nordhäuser Politik hatte sich Kai Buchmann (parteilos) vor drei Jahren auf seine Fahnen geschrieben, als er in den Wahlkampf für das Amt des Oberbürgermeisters zog. Auch dafür haben ihn die Nordhäuser im Oktober 2017 zum Stadtoberhaupt gewählt. In der Tagespolitik angekommen, ist dieses hehre Ziel scheinbar nicht mehr so entscheidend.

