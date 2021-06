Reinhard Guthke ist Vorsitzender der Bürgerenergiegenossenschaft in Jena und Vorsitzender des Vereins Bürger-Energie Thüringen. Sein Verein veranstaltet am Samstag, 19. Juni, den 5. Bürger-Energie-Tag in Nordhausen.

Bürger-Energietag am Nordhäuser Klimapavillon

Nordhausen. Thüringer Energie-Genossenschaften stellen am 19. Juni in Nordhausen ihre Visionen vor.

Am Samstag, 19. Juni, steigt der 5. Thüringer Bürger-Energie-Tag im oder am Klimapavillon auf dem Nordhäuser Blasii-Kirchplatz. Ab 10 Uhr werden dort die Bürger-Energiegenossenschaften Thüringens ihre Ergebnisse und Visionen für ein dezentrales Energiesystem in Bürgerhand präsentieren.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit Grußworten von Professor Reinhard Guthke vom Verein Bürger-Energie Thüringen, von Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) und Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Mund. Um 10.30 Uhr wird das Projekt Bürgerwindpark Uthleben vorgestellt. Um 11 Uhr wird über das klimaneutrale Wohngebiet Lehmkuhle in Werther berichtet. Um 11.30 Uhr geht es um Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Händen der Energiegenossenschaften, und um 12 Uhr stellt sich die Energiegenossenschaft Bürger-Energie Gera vor.

Nach einer Pause geht es um 13.30 Uhr weiter mit einem Vortrag von Professor Viktor Wesselak über das Energiesystem in Thüringen, das 2040 zu 100 Prozent erneuerbar sein soll. Zum Abschluss wird es um 14 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema „Bürgerbeteiligung an der Energiewende in Thüringen“ mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürgern geben, die Reinhard Guthke moderiert.