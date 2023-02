Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) – hier bei einem Besuch in Nordhausen – kommt am Sonntag nach Heringen.

Bürgerdialog in Heringen: Bodo Ramelow wird als Gast erwartet

Heringen. Der Nordhäuser Kreisverband der Linken möchte mit Bürgern in Heringen über das Leben im ländlichen Raum sprechen. Es geht auch um die Sorgen und Probleme.

Thüringen ist ein überwiegend ländlich geprägtes Bundesland. Der ländliche Raum habe hier eine besondere Bedeutung und stehe vor ganz eigenen Aufgaben, betont Tim Rosenstock, Sprecher des Kreisverbandes der Linken. „Sei es die Anbindung des ÖPNV, die Sanierung der Straßen, der Ausbau von Radwegen, die medizinische Versorgung, die Einkaufsmöglichkeiten oder die kulturellen Angebote.“ Die Linke im Heringer Stadtrat lädt zum Bürgerdialog ein, um ihre Ideen zur Stärkung der Landgemeinde mit ihren fünf Ortsteilen vorstellen zu können und mit den Einwohnern zu diskutieren. Geplant ist der Austausch am Sonntag, 5. März, um 15.30 Uhr in der Tafelstube des Heringer Schlosses. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will daran teilnehmen.