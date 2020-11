Bürgerliste Südharz erwägt eigenen Kandidaten für Landratswahl in Nordhausen

Die Ankündigung des CDU-Kreisverbandes, bei der Landratswahl im kommenden Jahr keinen Kandidaten ins Rennen zu schicken, hat im politischen Landkreis Nordhausen erste Debatten entfacht. Auch die Initiatoren der Bürgerliste Südharz könnte die überraschende Nachricht nun vor neue Überlegungen stellen. Das erklärte Kai Buchmann (parteilos), der für die Bürgerliste voriges Jahr mit Jürgen Vopel und Kai Liebig in den Kreistag eingezogen war, auf Anfrage.

Bislang, so Buchmann, habe die Fraktion nicht über einen eigenen Kandidaten nachgedacht. „Jetzt ist die Situation aber eine andere.“ Im Falle eines CDU-Bewerbers hätte man wahrscheinlich erwogen, einen Kandidaten im Rennen um den Platz in der Behringstraße zu unterstützen. Aus Buchmanns Sicht fehle in der jetzigen Konstellation jedoch „ein Kandidat der Mitte“. „Das werden die übrigen Mitglieder der Bürgerliste sicher auch so sehen“, deutet er Gespräche dazu an.

Die Fraktionsmitglieder der Liste treffen sich vor jedem Kreistag zum Austausch, mit den übrigen bemühe man sich um einen regelmäßigen Austausch, erklärte Buchmann die Kommunikation in der Gruppe, zu der etwa auch Görsbachs Bürgermeisterin Angela Simmen (parteilos) gehört. Bisher schwebe ihm noch kein Interessent oder Kandidat vor, so Buchmann.