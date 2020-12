Bürgermeister von Werther und Hohenstein sind für Wahlverschiebung

In den Gemeinden Hohenstein und Werther sollten die Bürgermeisterwahlen am 7. und 28. Februar 2021 stattfinden, weil die Amtsperioden beider Verwaltungschefs im nächsten Jahr enden. CDU-Kreistagsfraktionschef Egon Primas hatte jetzt im Ältestenrat vorgeschlagen, diese Termine aufgrund der Auswirkungen der Pandemie zu verschieben und die Amtsperioden der beiden Bürgermeister und des Landrates bis in den Herbst zu verlängern. Die Gemeinden wurden daraufhin vom Landratsamt angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten.

„Ich werde diesen Vorschlag unterstützen, weil wir eine außerordentliche Situation haben“, sagte Werthers Ortschef Hans-Jürgen Weidt (pl) am Donnerstag. Er wolle sich noch der Zustimmung seiner Fraktionen im Gemeinderat versichern und das Landratsamt dann am Freitag informieren, fügte er hinzu. Auch Hohensteins Bürgermeister Andreas Gerbothe (CDU) hat bereits reagiert. „Wir haben beantragt, den Wahltermin abzusetzen und in den Herbst zu verschieben“, informierte er am Donnerstag. „Es ist doch keinem Bürger zuzumuten, im Februar wählen zu gehen und sich dabei einem hohen Ansteckungsrisiko auszusetzen“, betonte er.