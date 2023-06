Bürgermeister-Wahl in Kraja: Ulf Sauer bleibt im Amt

Kraja. Stell Dir vor, es sind Bürgermeister-Wahlen im Kreis Nordhausen und kaum jemand geht hin. In Kraja ist es an diesem Sonntag so. Der Wahlleiter kennt die Gründe.

Der 58-jährige Ulf Sauer (parteilos) bleibt ehrenamtlicher Bürgermeister in Kraja. Aber nur 62 der 232 Stimmberechtigten haben sich an diesem Sonntag an der Wahl im Dorf beteiligt. Das sind rund 27 Prozent. 38 Krajaer haben schließlich Sauer gewählt. Wahlleiter Roy Becker sieht zwei Gründe für die schwache Wahlbeteiligung: Der Amtsinhaber war konkurrenzlos, und die Amtszeit ist nur auf ein Jahr befristet, weil 2024 die komplette Landgemeinde ihre Bürgermeister-Wahlen hat. Ulf Sauer freut sich trotz allem über seinen erneuten Wahlsieg: „Wir haben noch viel vor in diesem einen Jahr. Ich bin froh, dass ich meine Projekte zu Ende führen kann.“ Den Sportplatz nennt er als Beispiel. Die niedrige Wahlbeteiligung habe ihn nicht überrascht. Aus den genannten Gründen.