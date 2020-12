Bürgermeisterin schreibt Dankesbrief an die Senioren von Niedergebra

2020 war auch für Niedergebra kein einfaches Jahr. „Wir mussten lernen, aufgrund der Corona-Pandemie mit ungeahnten Einschränkungen umzugehen“, blickt Niedergebras Bürgermeisterin Burgunde Krumm (CDU) zurück. Liebgewonnene Gewohnheiten und menschliche Nähe seien plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr gewesen. „Haben wir uns in den Jahren zuvor zu zahlreichen Veranstaltungen getroffen, war in diesem Jahr an viele schöne Traditionen und Treffen kaum zu denken“, gibt Krumm zu bedenken.