Bürgermeisterwahl in Hohenstein: Gerbothe tritt 2021 nochmals an

Die CDU in Hohenstein hat jetzt Andreas Gerbothe für die Bürgermeisterwahl am 7. Februar 2021 nominiert. Der Landwirt aus Obersachswerfen steht der Gemeinde bereits seit 2009 als ehrenamtlicher Bürgermeister vor. Bei der Nominierung blickte er auf umgesetzte Vorhaben und Projekte, die er mit den Bürgern in der nächsten Legislaturperiode fertigstellen oder initiieren möchte. Dazu zählen unter anderem die Fertigstellung der B 243 oder der Neubau der Grundschule in Klettenberg. Auch die Umsetzung eines Radwegekonzeptes, das alle Ortsteile und Nachbarorte mit einbinden soll, sei eines seiner Ziele, teilte die CDU mit. Zudem seien die der abwasserseitige und die Breitbanderschließung Gerbothes Ziele.