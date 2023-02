Bürgernahe Rechtssprechung: Sollstedt sucht engagierte Bürger für das Schöffenamt

Sollstedt. Wer bei der Rechtssprechung am Amtsgericht teilnehmen möchte, kann sich als Schöffe in Sollstedt bewerben. Welche Voraussetzungen dafür erforderlich sind, ist hier zu lesen.

Die Gemeinde Sollstedt sucht noch Schöffen für die nächste Amtszeit. Bisher gibt es erst zwei Bewerber, es sind aber sechs Bewerber erforderlich. Insgesamt drei Schöffen werden für Sollstedt gewählt. Diese werden am Amtsgericht als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung bei Strafsachen teilnehmen. Gesucht werden Frauen und Männer, die in Sollstedt oder den Ortsteilen Rehungen und Wülfingerode wohnen und am 1. Januar 2024 zwischen 25 und 69 Jahre alt sind. Ein Formular zur Bewerbung liegt im Steuerbüro der Gemeindeverwaltung zur Abholung bereit oder kann von der Internetseite www.schoeffenwahl.de heruntergeladen werden. Anfragen sind bei der Verwaltung unter der Rufnummer: 036338/ 35 819 möglich.