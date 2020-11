Bürgertum im Fokus eines Preisträgers

Das späte Mittelalter und die Reichsgeschichte findet Hannes Angelstein sehr spannend – der jüngste Schreib-Wettbewerb „Geschichte: Debattiert!“ des Nordhäuser Geschichts- und Altertumsvereins zur Reichsstadt Nordhausen war für den 2020er-Abiturienten denn auch eine „willkommene Herausforderung“, wie er selbst sagt. Dieser Tage wurde er als Sieger gefeiert, bekam er von Vorstandsmitglied Marie-Luis Zahradnik Blumen und Preisgeld im Tabakspeicher.

In den Blick nahm Hannes Angelstein in seinem Aufsatz das Bürgertum und seine Anfänge in dieser Zeit. „Es ist doch spannend, dass auch Nordhausen hier eine Rolle spielte. Jedoch darf man nicht von dem heutigen Verständnis über das Bürgertum ausgehen. In das Bürgertum im 14. Jahrhundert spielten viele uns heute nicht mehr gelebte Faktoren wie feudal-gesellschaftliche Strukturen, Normen und Werte des Mittelalters hinein.“

Sein Interesse an Geschichte wurde bereits in der 5. Klasse geweckt. „Ich hatte einen guten Lehrer in der Realschule, der mein Interesse am späten Mittelalter weckte, so dass ich mich weiter damit intensiv befasste. Auf dem Gymnasium wurde ab der 7. Klasse die Textanalyse gut vermittelt.“ Gerade letzteres sei ein wichtiges Werkzeug, um Geschichte zu analysieren, zu verstehen und kritisch niederzuschreiben. „Auch die Familiengeschichte und besonders die von meinem Urgroßvater weitervererbten zwei Teile zur Historie der Stadt von 1927 legten in mir die Wurzeln für Geschichte.“

Hannes Angelstein empfiehlt Gleichaltrigen, den Geschichtsunterricht nicht nur als Unterrichtsfach zu betrachten, sondern sich daraus Themen zu ziehen, die einen begeistern. Jedoch müsste die Geschichtsvermittlung das Bild des Auswendiglernens verändern.

Nächstes Jahr will der Geschichts- und Altertumsverein erneut einen Schreibwettbewerb initiieren. Thema und Form stehen jedoch noch nicht fest. Hannes Angelsteins Aufsatz wird im 45. Band der „Beiträge zur Geschichte aus Stadt und Landkreis Nordhausen“ zu lesen sein.