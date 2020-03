Bund soll Forschungsschub mitfinanzieren

Thüringen will das Thema Gipsrecycling auf die Agenda der Bundesregierung setzen. Über einen entsprechenden Antrag soll der Bundesrat am 13. März abstimmen.

Der Umweltausschuss der Ländervertretung in Berlin hatte den Antrag dieser Tage angenommen. Demnach soll die Bundesregierung Forschungsvorhaben zu Gips-Alternativbaustoffen finanziell besser ausstatten als bisher.

Die Bauwirtschaft brauche wirtschaftlich und ökologisch tragbare Alternativen. Denn mit dem geplanten Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 sei ein Wegfall des Rea-Gipses zu erwarten. Und dieser könne „bei den derzeitigen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“ durch das Recyceln von Gipsabfällen „nicht ansatzweise“ aufgefangen werden.

Die in Deutschland gebrauchte Gipsmenge von etwa zehn Millionen Tonnen wird aktuell noch zu etwa 55 Prozent durch Rea-Gips gedeckt, 45 Prozent entfallen auf Naturgips. Angesichts dessen hält die Gipsindustrie eine Verdopplung des Naturgipsabbaus für nötig, was den ökologisch wertvollen Südharzer Gipskarst angesichts seiner besonders oberflächennahen Vorräte besonders träfe.

„Beim Gips ist der Eingriff in die Natur zu Recht begrenzt – die Schönheit des Südharzes wollen wir schützen“, betonte Umweltstaatssekretär Olaf Möller (Grüne). Häufig ließe sich auch Holz nutzen, wenn es gut und nachhaltig produziert wurde. Möller fordert einen „Forschungsschub für innovative Unternehmen – gefördert vom Bund und vom Land“.

Wie schon 2017 dringt die Thüringer Landesregierung im Bundesrat auch darauf, das Gips-Recycling stärker in den Fokus zu rücken. Die Bundesregierung solle die schon in ihrem Ressourceneffizienzprogramm avisierte Steigerung beim Ausschleusen von Gips aus Bau- und Abbruchabfällen und bei dessen Recycling bis 2030 vorantreiben, heißt es in dem Antrag.

Vor knapp drei Jahren stand eine Novelle der Gewerbeabfallverordnung an, nun bezieht sich der Thüringer Bundesrats-Antrag auf das Kohleausstiegsgesetz. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) begrüßt die Initiative für mehr Gipsrecycling und Substitution dieser natürlichen Ressource, betont aber zugleich, dass von einer entstehenden „Gipslücke“ keine Rede sein könne, so BUND-Landeschef Burkhard Vogel: „Wir haben für die nächsten 25 Jahre deutlich mehr Vorräte raumplanerisch und bergrechtlich gesichert als nötig: beim Gips mindestens das Dreifache, beim Anhydrit das 20-Fache.“

Die Nordhäuser BUND-Kreischefin Heidi Schell weist darauf hin, dass jährlich rund zwei Millionen Tonnen Reagips exportiert werden. Zudem würden seit 20 Jahren jährlich rund eine Million Tonnen des Materials auf Halde gekippt. „Nicht genutzt wurde dieses Material vor allem wegen der Transportkosten zu den Produktionsstätten der Gipsindustrie“, ist Vogel überzeugt.