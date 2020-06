Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bundesstraße nach Niedersachswerfen wird voll gesperrt

Die Bundesstraße 4 muss zwischen Krimderode und Niedersachswerfen repariert werden. Diese Instandsetzungsarbeiten sind vom 29. Juni bis 3. Juli geplant. Deshalb ist die Bundesstraße in dieser Zeit voll gesperrt, kündigt das Landesamt für Bau und Verkehr an. Die Umleitung nach Niedersachswerfen führt von Nordhausen über Petersdorf, Buchholz, Neustadt und Harzungen. In der Gegenrichtung soll der Verkehr ab Niedersachswerfen über Woffleben und Obersachswerfen nach Nordhausen geführt werden. Krimderode und Rüdigsdorf bleiben von Nordhausen aus erreichbar.