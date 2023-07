Bus fährt von Uthleben zur 380-kV-Konferenz in Sömmerda

Ortschaftsbürgermeister Frank Steiner (parteilos) will gemeinsam den Standpunkt der Einwohner in Sömmerda deutlich machen.

Uthleben. Die weite Entfernung zur Stromtrassenkonferenz in Sömmerda lassen die Einwohner eines Dorfes im Landkreis Nordhausen nicht kalt. Nun haben sie einen Bus organisiert. Wo und wann der losfährt um daran teilzunehmen.

Damit so vielen Bürgern wie möglich die Teilnahme an der Diskussion zum künftigen Trassenverlauf der 380-kV-Leitung ermöglicht wird, hat Uthlebens Ortschaftsbürgermeister Frank Steiner (parteilos) für Mittwoch, 26. Juli, einen Bus organisiert, der nach Sömmerda zur Antragskonferenz fährt. Start ist 7.30 Uhr an der alten Schule gegen einen Unkostenbeitrag. Beginn der Veranstaltung ist 9 Uhr im Sömmerdaer Volkshaus in der Weißenseer Straße 33/35.