Wegen Bauarbeiten in Nohra kommt es vom 22. bis 26. Juni zu Behinderungen auf den Regionalbuslinien 29, 291, 292 und 293. Die Haltestelle Nohra kann nicht bedient werden, Fahrgäste sollten die Ersatzhaltestelle in der Schafgasse nutzen, so die Nordhäuser Verkehrsbetriebe.

Weitere Auskünfte gibt es telefonisch unter (03631) 639-215 oder -216.