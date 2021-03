Bauarbeiten in Salza wirken sich bis Ende Mai auf zwei Stadtbuslinien aus.

Nordhausen. Der Haltepunkt am Salzaer Friedhof kann vorübergehend nicht bedient werden. Die Stadtbuslinien E und D stoppen 100 Meter entfernt.

Bushaltestelle in Nordhausen-Salza ist bis Ende Mai im Umbau

Aufgrund von Bauarbeiten an der Haltestelle am Friedhof in Salza kommt es im Zeitraum vom 17. März bis voraussichtlich 31. Mai dieses Jahres auf den Stadtbuslinien E und D zu Behinderungen, berichtet Franziska Bernsdorf, Sprecherin der Nordhäuser Verkehrsbetriebe.

Sukzessive sollen die städtischen Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen um- oder neu gebaut werden. Jene am Salzaer Friedhof in der Clara-Zetkin-Straße müssen für diesen barrierefreien Umbau an andere Stellen im Straßenverlauf verlegt werden, um die notwendige Ausbaulänge realisieren zu können, erklärt Franziska Bernsdorf. Zusätzlich soll im Bereich der Zufahrt zum Friedhof und zur Kleingartenanlage eine Querungsstelle errichtet werden. Geplant ist, drei Beleuchtungsmasten teilweise zu erneuern oder mit neuen Leuchtmitteln auszustatten.

„Bis Ende Mai kann die Haltestelle Salza/Friedhof in Richtung Bahnhof nicht bedient werden. Die Haltestelle wird um etwa 100 Meter in Richtung Berufsschule 2 verlegt“, kündigt Gerd Grübner, Verkehrsmeister bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben, an.

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter im Nordhäuser Stadtwerke-Servicecenter zu den Öffnungszeiten unter Telefon: 03631 / 62 91 70.