Busse ersetzen Bahnverkehr auf Strecke Nordhausen-Erfurt

Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich in Nordhausen, hier der Bahnhof, ab 29. November auf Ersatzverkehr einstellen.

Nordhausen. Zu wenig Fahrdienstleiter: Auf der Strecke von Nordhausen nach Erfurt verkehren keine Züge ab dem 29. November.

Auch im Dezember können die Stellwerke zwischen Ringleben-Gebesee und Sondershausen auf der Strecke Erfurt–Nordhausen nicht durchgängig besetzt werden. Deshalb werden im Zeitraum vom 29. November bis 21. Dezember jeweils dienstags und mittwochs die Züge der Linie RE 55/56 zwischen Nordhausen und Erfurt ganztägig durch Ersatzbusse verkehren. Vom 25. Dezember bis 1. Januar 2023 verkehren die Züge der Linie RE 55/56 vormittags auf dem Streckenabschnitt Ringleben-Gebesee- Sondershausen im Ersatzverkehr mit Bussen. Das teilte die Bahn am Montag mit.

Es komme zu Einschränkungen im Zugverkehr, weil die DB Netz einen sehr hohen Krankenstand bei den Fahrdienstleitern verzeichnet. Ziel sei es, kurzfristige Ausfälle zu vermeiden und die Personalsituation zu stabilisieren. Mittelfristig werden die Anzahl der Ausbildungsplätze und die Rekrutierung von Quereinsteigern erhöht.

Seit 2018 hat die Deutsche Bahn mehr als 8 Millionen Euro in die Schulungszentren in Mitteldeutschland investiert. Allein im Jahr 2023 werden in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen rund 460 Auszubildende und Quereinsteigende als angehende Fahrdienstleiter eingestellt.