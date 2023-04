Cantamus in Kraja

Kraja. Warum die dürren Jahre für Freunde der Chormusik in Nordhausen Geschichte sind.

Die dürren Jahre für die Freunde der Chormusik sind Geschichte. Für den Nordhäuser Chor „Cantamus“ steht bereits der vierte Auftritt des Jahres an. Nach dem großen Benefizkonzert in der Blasii-Kirche, der Nordhäuser Seniorenresidenz sowie dem Konzert in Trebra kann sich das Publikum in und um Kraja nun auf eine Stunde Chormusik freuen. Zuhörer erwartet am 22. April in der Kirche eine Mischung aus deutschen und internationalen Liedern von klassisch bis modern. Beginn ist 14 Uhr.