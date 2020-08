Capella Juventa gibt Konzerte in Werna und Ilfeld

Das Ilfelder Jugendorchester Capella Juventa absolviert wie in jedem Sommer fünf Auftritte binnen einer Woche unter Leitung von Kirchenmusikerin Christine Heimrich. Die nächsten sind in Hasselfelde (19. August, 19 Uhr Kirche), in Großbodungen (20. August, 19 Uhr Kirche), Werna (21. August, 17 Uhr, Kirche) sowie in Ilfeld (22. August, 17 Uhr Kirche). Eingeübt wurden Stücke für kleinere Gruppen, also maximal fünf Bläser und Sänger. Die Streicher, Gitarren und Keyboards dürfen zusammen spielen. Erstmalig ist in diesem Jahr eine Harfenspielerin dabei. Am Ende der jeweiligen Veranstaltungen wird vor den Kirchen mit allen Bläsern und Sängern das Programm fortgesetzt. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte für die Arbeit des Jugendorchesters wird gebeten.