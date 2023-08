Causa Buchmann: Nordhausens OB erringt Zwischensieg vor Gericht

Nordhausen. Landrat Matthias Jendricke (SPD) wollte Nordhausens OB vor der Wahl nicht mehr im Amt sehen. Das sagte das Gericht dazu.

Einen Zwischensieg im juristischen Streit um die Richtigkeit seiner Suspendierung hat Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) errungen. Wie die Sprecherin vom Weimarer Oberverwaltungsgericht, Katharina Hoffmann, erklärte, wurde der Antrag auf Erlass einer Zwischenverfügung abgelehnt. Damit hatte die Gegenseite das Ziel verfolgt, dass Buchmann vorerst wieder seine Amtsgeschäfte ruhen lassen muss.

Das Meininger Verwaltungsgericht hatte Ende Juli entschieden, dass die Ende März von der Kommunalaufsicht verfügte Suspendierung des OB nicht rechtmäßig war. Dagegen hatte Landrat Matthias Jendricke (SPD), der in dem Disziplinarverfahren die Stadt Nordhausen vertritt, Beschwerde beim OVG angekündigt. Außerdem stellte er besagten Antrag auf eine Zwischenverfügung. Das OVG lehnte diesen ab. Denn könne der OB seine Amtsgeschäfte nicht weiterführen, würden „die Folgen für ihn schwerer wiegen als die für die Stadt Nordhausen“, so Hoffmann. Dabei im Blick gehabt habe man auch die bevorstehende OB-Wahl am 10. September. Der Beschluss des OVG Weimar ist unanfechtbar.

Die Begründung der Beschwerde von Jendricke stehe noch aus, war von Gerichtssprecherin Hoffmann zu erfahren. Insofern sei eine Entscheidung des Gerichts auch nicht in Kürze zu erwarten.

Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) reagierte im sozialen Netzwerk Facebook auf die jüngste Entscheidung des OVG: „Ich bin froh, dass es in unserem Land ein funktionierendes rechtsstaatliches Instrumentarium gibt. Ich freue mich, mein Amt getreu der damit verbundenen Leitbildfunktion als Oberbürgermeister, deren besonderer Bedeutung ich mir in den schwierigen zurückliegenden Wochen sehr bewusst geworden bin, im Dienste der Allgemeinheit wieder ausüben zu können.“