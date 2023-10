22/06/2021 - Nordhausen: René Fullmann am Dienstag, 22. Juni 2021, in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes in Nordhausen (Thüringen). Seit dem 1. Juni ist er der neue Vorsitzende der Kreistagsfraktion. (Foto: Marco Kneise / Thüringer Allgemeine)