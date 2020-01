Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU kritisiert Flugblatt-Wettbewerb

„Das kann ich so nicht mittragen“. Ina Schmücking (CDU) hat eine klare Meinung zum neuen Geschwister-Scholl-Flugblatt-Wettbewerb, den der Kreistag am 21. Januar beschließen will. Das Mitglied im Jugendhilfeausschuss hat Bedenken, dass der Fachbereich Jugend, in dem sie arbeitet, an seine Kapazitätsgrenzen stößt, sollte der Landkreis als Träger des Wettbewerbes auftreten.

Auch Andreas Weigel (SPD) hat etwas auszusetzen. „Ich finde den Wettbewerb grundsätzlich gut, gebe aber zu bedenken, dass Flugblätter immer etwas Spontanes sind. Ich befürchte nur, dass es ein Plakatwettbewerb mit Parolen geben wird, aber keine ehrliche Protesthaltung“, betont er. Der Jugendhilfeausschuss verzichtete auf eine Abstimmung.