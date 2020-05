Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU setzt sich für Gaststätten und Einzelhändler in Nordhausen ein

Die CDU möchte die Sondernutzungsgebühren für Gaststätten und Einzelhändler in Nordhausen abschaffen. In der nächsten Stadtratssitzung am 20. Mai ist das Thema als erste Lesung auch vorgesehen. Aber CDU-Fraktionschef Steffen Iffland will aufs Tempo drücken und würde begrüßen, wenn eine sofortige Beschlussfassung ermöglicht werden könnte. „Gaststätten und Einzelhändler brauchen jetzt eine schnelle Entscheidung zur Abschaffung der Gebühren und nicht in zig Monaten“, sagt er.

Den Antrag hatte die CDU schon im März eingereicht. Er sieht vor, dass Einzelhandelsgeschäfte und Gaststätten in Nordhausen und in den Ortsteilen keine Gebühren mehr zahlen, wenn sie Stühle und Tische vor die Tür stellen.

„Die CDU-Fraktion folgt damit dem Hinweis des Stadtentwicklungsfachmanns Harald Simons. Dieser hatte in der Nordhäuser Arbeitsgruppe Wohnen in seinem Vortrag ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es für eine Stadt mit der Größe von Nordhausen und mit stagnierender Einwohnerzahl nicht mehr zeitgemäß sei, noch Gebühren zu erheben für das Herausstellen von Stühlen und Tischen“, erklärt Iffland. Dieser Meinung schließe sich die CDU-Fraktion ausdrücklich an. Angesichts der aktuell fehlenden Einnahmen und der entsprechenden Folgen für die Angestellten und Eigentümer der Geschäfte „brauchen wir die Entscheidung eher heute als morgen“, betont der Fraktionschef.

Aus Gründen der allgemeinen Ordnung solle aber an der Pflicht zur Anmeldung der Sondernutzung und der dafür nötigen Bearbeitungsgebühr festgehalten werden.