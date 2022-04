CDU startet Tour durch den Südharz

Klettenberg. Kreistagsfraktion der Christdemokraten möchte mit den Bürgern vor Ort ins Gespräch kommen und erfahren, was sie zurzeit bewegt.

Die Südharzer CDU will den Menschen im Landkreis dort begegnen, wo sie leben. „Wir möchten mit ihnen ins Gespräch kommen, ihnen zuhören und erfahren, was sie bewegt“, erklärt René Fullmann, Chef der CDU-Fraktion im Kreistag. Deshalb starten die Christdemokraten eine Tour durch die Region. Ihre erste Station ist am Montag, 25. April, um 16 Uhr der Klettenberger Treff in der Hauptstraße des Dorfes (direkt gegenüber vom Freibad).