CDU zur Weihnachtsfeier im Nordhäuser Dom

Nordhausen. CDU-Mitglieder treffen sich zum Jahresausklang im Nordhäuser Gotteshaus.

In diesem Jahr traf sich die CDU zur weihnachtlichen Einstimmung im Dom und Kapitelhaus „Zum Heiligen Kreuz“. Zu Beginn trafen sich die Mitglieder zu einer Andacht, die Klaus Zeh hielt. Mit einer Episode aus dem Evangelium, der Glaubensbotschaft, ließ er innehalten und das Gefühl der Verbundenheit aufleben. In den Fürbitten wurde an Menschen gedacht, die durch Schicksalsschläge und Krankheit, durch Krieg und Vertreibung nicht immer die Zuversicht und den Mut spüren. Im Anschluss trafen sich die Mitglieder der CDU im Kapitelsaal des Domes, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen und den Nachmittag zu genießen. Bei Kaffee, Glühwein und Stollen und Plätzchen wurden Gedichte vorgetragen, Lieder gesungen und Geschichten erzählt.