Chance für Südharz: Gesetz will Kommunen zusätzliche Landesmillionen bescheren

Dem Landkreis Nordhausen winkt die Chance, dieses Jahr noch zusätzliche 2,9 Millionen Euro an Landesgelder zu erhalten. Darauf haben jetzt die Landtagsabgeordnete Katja Mitteldorf und Landtagspräsidentin Birgit Keller in einer Mitteilung aufmerksam gemacht. Laut den Linken-Politikerinnen setze Rot-Rot-Grün mit einem Gesetzesentwurf den Kurs der Stärkung kommunaler Investitionskraft fort und will den Kommunen zwischen 2020 bis 2024 Mittel in Höhe von 568 Millionen Euro zur Verfügung stellen. „Damit kann auch der Landkreis in den kommenden Jahren den vorhandenen Investitionsstau weiter abbauen“, erklärten beide.

Der Gesetzesentwurf soll Keller und Mitteldorf zufolge Planungssicherheit für die gesamte Legislatur schaffen und Kommunen Zukunftsaufgaben wie Bildung, Digitalisierung, Klimaschutz und Mobilität erleichtern. In den Jahren 2021 bis 2024 hätte der Landkreis so jährlich die Chance, weitere 1,56 Million Euro zu bekommen. Die Stadt Nordhausen könnte über 1,8 Million Euro im Jahr 2020 und in den Jahren 2021 bis 2024 jährlich über 1,1 Millionen Euro zusätzlich für Investitionen zu Verfügung haben. „Auch alle kreisangehörigen Gemeinden kommen demnach in den Genuss von zusätzlichen Investitionsmitteln“, sagen Keller und Mitteldorf.

Das Gesetz soll noch im Frühjahr den Landtag passieren. „Trotz rot-rot-grüner Minderheit im Parlament, gehe ich davon aus, dass sich CDU und FDP dem von uns eingebrachten Entwurf nicht verweigern werden. Schließlich geht es um die Stärkung der kommunalen Familie“, sagt Mitteldorf.