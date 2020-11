Charme der DDR-Platte verschwindet

Nordhausen. SWG saniert in Salza weitere Fassaden. Ein Quartierkonzept folgt erst nach einer Entscheidung zu Abrissen in fünf bis zehn Jahren.

Salza hat eine Zukunft. Davon ist Inge Klaan, Geschäftsführerin der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG), überzeugt. Der Nordhäuser Stadtteil habe „alles, was man zum Leben braucht: gute Wohnungen zu einem bezahlbaren Preis, eine Verkehrsanbindung an das Umland und in die Kernstadt, eine Kaufhalle und kleine Geschäfte um die Ecke, Ärzte, Gastronomie, Dienstleistungszentrum.“